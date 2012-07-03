Татьяна Догилева рассказала, как любит отдыхать

Несмотря на плотный гастрольный график, занятость в театре и кино, Татьяна ДОГИЛЕВА всегда находит время на отдых. Потому что знает, что силы и энергия просто так, из воздуха, не берутся. В последнее время актриса предпочитает отдыхать в российских санаториях.

- Я нашла подругу - она такая же, как я, авантюристка. Любит шляться по российским местам, - рассказала Татьяна Анатольевна. - Мы с ней много ходим, лазим на горы, купаемся в озерах, делаем массажи. Очень важно найти человека, с которым ты совпадаешь, чтобы он тебя не раздражал. У нас с подругой замечательные отношения, она может пойти гулять, а я почитаю - каждый делает, что хочет, мы не напрягаем друг друга. Конечно, в путешествиях случается всякое. У меня и багаж пропадал, и бывало, я травилась - в этом нет ничего удивительного.

А два года назад, во время путешествия по Италии, Догилева призадумалась: а не приобрести ли жилье там. - Я очень люблю Италию. Но там нужно искать не туристические места. И я подумала, что хорошо бы мне там некоторое время пожить, - говорит актриса. - Мне искренне захотелось там недвижимость приобрести, но много мороки, да и свободных денег нет, чтобы пошел и купил. Кстати, еще люблю Грецию, когда там не очень жарко. И вот хочу в ближайшем будущем начать отдыхать в Скандинавских странах - Швеция, Норвегия, Дания. Интересно посмотреть, как там люди живут и отдыхают.