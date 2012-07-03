Том Круз отменяет празднование своего 50-летия

Том Круз, намеревавшийся с помпой отметить свое 50-летие в компании семьи и знаменитых гостей, подумывает об отмене грандиозной вечеринки.

На свой юбилей Круз позвал весь цвет Голливуда, включая таких небожителей, как Дэвид и Виктория Бэкхем и Уилл Смит.

Закатить роскошный праздник в честь круглой даты Круз намеревался давно, однако всего за несколько дней до мероприятия настроение Круза омрачила новость о том, что жена подала документы на развод с ним, будучи в Нью-Йорке. Кэти решила начать бракоразводный процесс во время съемок Круза в новом фильме в Исландии.

Актер тяжело переживает развод с любимой супругой Кэти Холмс и называет себя самым несчастный человеком в мире. - Том очень страдает. Он, как мог, пытался решить семейные проблемы и избежать развода ради дочери. Он просто уничтожен тем фактом, что Кэти не удалось удержать. Теперь он боится, что не сможет отдать дочь в церковь сайентологии, - рассказывает источник из окружения актера.

По слухам, намерение Круза привлечь маленькую Сури к религиозному учению стало последней каплей для Холмс, не разделяющей страсть мужа к сайентологии. Кэти категорически противилась тому, чтобы ее ребенок изучал данную религию, настаивая на католической школе. Кроме того, сообщается, что 33-летней Холмс наскучила жизнь с Крузом. - Она молода и хочет веселиться. Том кажется ей неинтересным, ведь он редко куда выходит, предпочитая проводить время либо в спортзале, либо со своими друзьями-сайентологами. Кэти слишком долго чувствовала себя взаперти, ей просто хочется свободы, - заявляют знакомые актрисы.

Раннее утверждалось, что актриса, доходы которой всегда были в разы ниже знаменитого супруга, решила подзаработать и подала на развод, дабы отвоевать львиную долю состояния актера. Однако данная информация оказалась ложной - в случае развода Холмс не получит солидного состояния, ведь они с Крузом заключали брачный контракт.

Главным намерением Кэти, по словам ее адвокатов, является желание оградить Сури от отца и получить полное право на ее воспитание.

Последний раз Круза и Холмс видели вместе 2 недели назад в Рейкьявике, где актер снимается в новом фильме. Супруги держались за руки и выглядели счастливыми. Однако спустя несколько дней Кэти с дочерью улетели в Нью-Йорк, где она и подала на развод.