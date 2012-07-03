Пэрис Хилтон подралась в ночном клубе с фотографом

Пэрис Хилтон отдыхала в модном ночном клубе Bootsy Bellows на бульваре Сансет в Лос-Анджелесе. Но внезапно при появлении одного из папарацци устроила с ним драку и пыталась отобрать камеру.

Правда, внешний вид девушки не был пригоден к публичным разборкам. И кружевное мини-платье подвело Пэрис. В пылу драки у звезды поднялась юбка, полностью обнажив ягодицы. Одной рукой красавица пыталась вернуть юбку на место, при этом второй продолжала держаться за "обидчика" и звала охрану на помощь. Один из посетителей клуба уверяет, что драка произошла из-за того, что папарацци застукал Пэрис на парковке, когда та употребляла наркотики, и успел снять все это на видеокамеру.

Конечно же, Хилтон не могла допустить, чтобы запись стала достоянием общественности и поэтому всеми силами пыталась получить камеру. По другой версии мужчина просто слишком близко подошел к компании, в которой отдыхала девушка. И это разозлило ее друзей.