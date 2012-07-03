Российский рэпер написал песню о Евро-2012, побывав в Украине

Российский рэп-исполнитель, известный под псевдонимом ST, после поражения сборной России на Чемпионате Европы по футболу отправился в Киев, чтобы посмотреть, как проходит Евро-2012. Итогом этой поездки стал клип, записанный им вместе с украинским рэпером Лионом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, между куплетами о футбольных событиях уместились несколько строк о политической ситуации: "Есть демократия, есть свобода - это так. Скажите, возможно такое на Чистых прудах?" и восприятии Украины в мире: "Туристов запугали: Украина - тихий ужас. Все, кто так считает - явно с головой не дружат".

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