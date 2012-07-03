Олеся Судзиловская показала белье

На завершившемся накануне Московском кинофестивале отечественные актрисы продемонстрировали немало красивых вечерних платьев.

Кружевные наряды, бесстыдно демонстрирующие все изгибы и впадинки звёздных тел давно стали хитом вечерней моды среди знаменитостей. Естественно, Олеся не смогла пройти мимо сексапильного тренда. Тем более, что автор кружевного шедевра – итальянский дизайнер Франческо Сконьямильо – всячески подбивал русскую красотку нарядиться в его творение. Олеся не посмела ослушаться известного гуру моды, который шьет концертные костюмы Мадонне, Леди ГаГе и Рианне.

– У Олеси потрясающая фигура, и у меня не было ни малейшего сомнения, что такой провокационный наряд будет смотреться на ней великолепно, - заявил Франческо журналистам.

Стоявшая рядом Судзиловская скромно зарделась и подбоченилась, выставив крутое бедро и демонстрируя гламурные трусики, просвечивавшие сквозь кружево. Платье Олеси немедленно стало хитом вечера. Здоровавшиеся с ней коллеги во все глаза рассматривали прозрачный наряд и нахваливали итальянского кутюрье, открывшего на всеобщее обозрение стройное тело Судзиловской.

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