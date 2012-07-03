Анну Семенович запретили к показу на российских каналах

Видеоролик с одной из самых желанных женщин отечественного шоу-бизнеса Анной Семенович запретили к показу на российских каналах. Совсем недавно певица стала официальным лицом препарата для повышения мужской потенции.

Однако провокационный и откровенный сюжет с участием пышногрудной красотки не прошел контроль цензуры на телевидении. Причиной для масштабного протеста, к слову, и стали необъятные формы Семенович. Соблазнительное достоинство артистки, по мнению представителей каналов, было показано слишком крупно, поэтому режиссеру пришлось срочно перемонтировать уже отснятый материал.

"Из новой версии рекламы препарата исчезли наиболее откровенные моменты, - рассказала менеджер Семенович. - Но все же некоторые пикантные кадры режиссеру удалось сохранить".

По словам компании, официально представляющей чудо-препарат на российском рынке, каждый следующий ролик с Анной Семенович в главной роли будет сниматься в двух вариантах: для телеэфира, а в режиссерской версии "без цензуры" - с сохранением всех самых откровенных сцен для веб-сайта.