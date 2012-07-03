Певица Елка отметила 30-летие

Вчера Елка отметила юбилей - талантливой поп-певице исполнилось 30 лет. Елизавета Иванцив (настоящее имя певицы) родилась в Ужгороде 2 июля 1982 года.

Музыкальная карьера Елки началась со школьного хора и вокального кружка во Дворце пионеров. В 2004 году на волне увлечения рэпом и соул-музыкой она подписала контракт с Владом Валовым и вскоре выпустила успешный дебютный альбом "Город обмана" (2005 год), известного по хитам "Девочка в Пежо" и "Хорошее настроение". Затем у Елки вышли менее успешные записи - "Тени" и "Этот великолепный мир".

В 2010 году Елка выступила судьей на украинском шоу талантов X-Фактор. В прошлом году за сингл "Прованс" певица стала номинантом в трех категориях на премии Муз-ТВ и получила награду Ru.Tv. В ноябре 2011 года Елка выпустила новый, четвертый альбом "Точки расставлены", наконец-то принесший ей настоящую, большую популярность. С выпуском диска ей уже помогал не Влад Валов, а лейбл Velvet Music и Константин Меладзе, Евгений Ступка и другие. Для пластинки Елка записала дуэт с Павлом Волей "Мальчик", и уже сняла и выпустила клипы на песни "На большом воздушном шаре", "Около тебя", "Бросай" и "Цепи-ленты".

"Я очень рада, что мой путь никогда не был быстрым и простым, и хочу отметить, что я сейчас только в самом его начале! Мне нравится, что всё, что со мной происходит, происходит поступательно, я продвигаюсь небольшими шажками и чем они меньше, тем увереннее и тверже моя походка", - говорит Елка.

Сейчас певица активно гастролирует в поддержку последнего альбома по городам России, СНГ и Европы.