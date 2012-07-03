Сати Казанова начала носить свободную одежду

Сати Казанова давно уже мечтает о ребенке. В своем твиттере певица не раз делилась своими мечтами с новоиспеченной мамочкой Анфисой Чеховой. Впрочем, интересует Сати не только малыш, девушке хочется полноценной семьи.

«Семью хочу, тепла, уюта» - несколько часов назад написала в twitter Казанова.

«Папарацци» вчера встретили певицу во время прогулки по городу. Сати, в летнем платье широкого покроя, была настолько увлечена музыкой, играющей в ее плеере, что совсем нас не замечала. Воспользовавшись моментом, мы успели внимательно рассмотреть фигуру Казановой и обнаружить, что девушка, кажется, вовсе неспроста стала носить свободную одежду. Быть может, самая заветная мечта Сати Казановой сбылась и в скором времени она все-таки станет мамой?

фото paparazzi.ru