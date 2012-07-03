Певица Максим рассказала о своем первом тату

Певица Максим рассказала о происхождении тату на ее плече:

- Я свою наплечную татуировку набила в 13 лет, после того как мой старший брат поставил себе такую синюю точечку на руке. Мама устроила серьезный разговор на два часа, а на следующий день я пошла в салон и сделала себе татуировку на все плечо. У меня был трудный возраст, который просто дико проявлялся. Я воевала со всеми подряд и в том числе с самой собой. Мама уже понимала, что с моей головой большая беда, и когда я вернулась домой, грустно сказала: «Знала, конечно, что ты у меня того… но что настолько — не подозревала».

Она была уверена, что я пожалею об этом поступке, но как-то мне не пришлось. Эта татуировка стала для меня таким неотъемлемым, любимым аксессуаром. В салоне, куда я пришла, выбор был невелик, и я сделала простой абстрактный рисунок. А через пять лет один мой хороший приятель набил мне над ним кошку и сказал, что если он делает каких-либо животных, обычно их морды отражают сущность своего хозяина. К тому времени я уже выросла и понимала — это на всю жизнь. Мне исполнилось 18 лет, и я хотела быть такой же красивой, как кошки. Но получился то ли хорек, то ли хомяк, то ли куница (смеется). Кошка точно не вышла! Но я ни капельки не жалею. Кроме того, у меня есть незаметная татуировка: две буквы, мои инициалы — Марина Максимова — в виде волн. Больше пока нет, хотя мы всем коллективом в едином порыве собираемся сделать себе еще, причем все в разных местах. Я планирую набить татуировку на голени. Проблема только в том, чтобы понять, чего именно мне хочется.