Защитники животных обозвали сестер Олсен троллями!

Близняшки Мэри-Кейт Олсен и Эшли Фуллер Олсен не на шутку разозлили защитников животных.

Поводом для возмущения представителей организации по защите животных РЕТА стало новое творение модниц - меховой рюкзачок. Борцы за права животных обвинили Мэри-Кейт и Эшли в жестокости и отсутствии креативности, а их фамилию переделали из Олсен в Троллсен, что, по мнению активистов, больше им подходит.

"Того, чего не хватает сестрам Олсен в плане креативности, они пытаются добрать за счет шока", - отмечает РЕТА, вспоминая лисичек, аллигаторов и телят, которые умирают в муках во имя жесткой моды.

"Если кто-то выглядит как тролль и ведет себя как тролль, то, наверное это близняшки Троллсен, и еще тот, кто носит одну из их новых сумок, сделанную из меха и кожи невинных животных - за 16 тысяч долларов", - отмечают активисты PETA.