Макс Барских подарит Вере Брежневой новый хит!

После совместного выступления на проекте «Фабрика Звезд: Россия-Украина» артисты решили продолжить сотрудничество.

- Вера – потрясающая женщина. Мне бы очень хотелось продолжить нашу совместную работу и написать для нее какую-то совершенно необыкновенную песню, - прокомментировал Макс Барских дуэтное выступление с Верой Брежневой.

И вот недавно артист приступил к написанию песни для своей коллеги. По словам Барских, решение подарить Вере трек возникло весьма спонтанно, еще во время совместных репетиций песни «Любовь спасет мир». Напомним, что Макс Барских не только исполнил трек, но и подготовил его абсолютно новое звучание.

Совместный номер Макса Барских и Веры Брежневой, который поставил продюсер артиста Алан Бадоев, привел телезрителей в восторг. А песня моментально разлетелась по социальным сетям.