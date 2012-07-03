Певица Анжелика Агурбаш разводится с мужем

Слухи о том, что известная певица и жена крупного бизнесмена Анжелика Агурбаш ушла от мужа, появились буквально на днях, однако ни сама исполнительница, ни ее супруг не комментировали сплетни. Мало того, недавно супруги отметили 11 лет совместной жизни.

Между тем светские репортеры приводят факты неблагополучия семьи. Мало того, что Анжелика Агурбаш съехала из загородного дома и переехала в Москву, якобы объясняя это тем, что сына Анастаса оттуда удобнее водить в школу, хотя какая может быть школа летом, так еще Анжелика последние пару месяцев появляется на светских вечеринках исключительно в гордом одиночестве.

И вот близкое окружение подтвердило факт развода. "Да, это так. Они разводятся. На выходных Анжелика приезжала в Минск. В понедельник был суд. Но их не развели. Дали два месяца для окончательного решения. Переезжать в Минск Анжелика не планирует. Останется в Москве и будет продолжать петь", – рассказала лучшая подруга певицы, в прошлом - ее директор Ольга Смоляк.