Глюкоза водит дочку на педикюр

Певица Наталья Ионова (Глюкоза), похоже, планирует сделать из старшей дочери настоящую светскую львицу. Во всяком случае, артистка уже сейчас приучает малышку ухаживать за собой.

На днях Глюкоза сводила пятилетнюю дочь Лиду на косметические процедуры. В салоне девочке сделали маникюр и педикюр. Фото с похода в салон певица выложила в своем микроблоге. "Женщинами не становятся! Ими Рождаются. Ps-старшая дочь Лидия. 5 лет", - подписала фото Глюкоза.

Стоит отметить, что маленькая Лида прекрасно вжилась в образ "гламурной дамы" и спокойно листала журналы, пока мастер колдовала над ее ногтями. Впрочем, девочке не привыкать к причудам мамы. Не так давно Глюкоза сделала малышке татуировку на груди.