Виктория Дайнеко сбежала с больницы

Виктория Дайнеко несколько дней назад попала в больницу с острым отравлением. После концерта в Алмате девушке стало плохо, поднялась температура, появилась жуткая боль в животе. Певице пришлось обратиться за помощью к врачам, которые сразу же госпитализировали Вику.

«Чувствую себя как в 10 лет. Тогда я тоже всего на свете у бабушки наелась и угодила в больницу с отравлением. Так и сейчас» - поделилась воспоминаниями Дайнеко.

Врачи строго-настрого запретили певице покидать больничные стены. Однако усидеть на одном месте Вика долго не смогла… и, едва почувствовав себя лучше, сбежала на улицу через окно.

Свой побег девушка планировала практически сутки. «Плохая девочка Вика все-таки сбежала из палаты через окно» - написала в своем твиттере находчивая Вика.