Автомобиль Мадонны попал в аварию

Вполне вероятно, что тур Мадонны под угрозой. Так, фура в которой перевозилась звуковая система для концертов в рамках мирового турне поп-королевы, попала в ДТП по дороге в Гетеборг на юго-западе Швейцарии.

Авто Мадонны повредило еще три машины, один человек пострадал. Как сообщила местная полиция, фура внезапно завалилась набок, перелетела через разделительную полосу и врезалась в несколько легковых авто. Все это произошло на оживленном шоссе в час-пик.

Кто именно пострадал, пока не сообщается. Вероятно, что это либо водитель фуры, либо местный житель. Причины, по которой произошло происшествие, устанавливаются. Также подсчитывается размер ущерба нанесенного технике Мадонны.

Пока что представители певицы не сообщают, отразится ли произошедшее на плановом концерте в Гетеборге в среду, 4 июля, а также на дальнейшем туре.