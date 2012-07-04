Виталий Козловский сбрил бороду

Отдыхая на одном из курортов Турции, Виталий Козловский, видимо, решил отдохнуть и от своего имиджа "мачо".

Как написал сам певец в своем Твиттере под фотографией, где он начинает момент бритья: "Я психанул и сбрил бороду... ааааааа". Немного позже певец выложил фото уже без бороды. Такой образ, очевидно, самого Виталия смешит.

Фотографии он подписал: "Мальчик с пальчик". Ну, или безбородый я!". Но необычный образ не мешает певцу наслаждаться отдыхом в одной из 5-звездочных гостиниц в турецком городе Кемер. Недельный отдых там обходится певцу в более чем тысячу долларов.