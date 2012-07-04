Ксения Бородина не беременна!

Слухи об интересном положении девушки появились в СМИ после свадьбы коллеги Ксении Ольги Бузовой и футболиста Дмитрия Тарасова.

Бородина пришла на торжество в платье свободного кроя, сквозь тонкую ткань которого проступал животик. Поклонники девушки единодушно решили, что Ксения ждет малыша от своего бойфренда Михаила Терехина.

Однако сама ведущая откровенно посмеялась над слухами."Девчонки, оказывается надо носить платья только в обтяжку! Надела платье свободного кроя?! Все - беги покупать люльки и определяйся с роддомом", - написала ведущая в своем микроблоге.