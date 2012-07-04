Федорова худеет с помощью диеты Орбакайте

Недавно родившая Оксана Федорова стремительно набрала вес, объяснив пышные формы тем, что не следит за фигурой и все время посвящает малышу.

Однако недавно Федорова появилась на светском мероприятии в платье, подчеркивающем стройную фигуру. По словам телеведущей, ей удалось сбросить пять килограмм за две недели и всего за месяц похудеть на 10 килограмм. Как утверждает Федорова, ей помогла диета Кристины Орбакайте, на которой она ела только свежие ягоды, фрукты и овощи.

Однако, в звездной тусовке тут же заговорили, что избавиться от лишнего веса телеведущей помогла не диета, а таблетки для похудения. По словам скептиков, никакие диеты и физические нагрузки не могут сжечь столько килограмм всего за месяц.

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