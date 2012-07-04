Тимати и Киркоров сойдутся на дуэли

Серьезный скандал, разразившийся после премии Муз-ТВ между Филиппом Киркоровым и рэпером Тимати, вышел за рамки Twitter, где сперва и схлестнулись в споре две звезды. Кое-кто из знаменитых коллег неожиданно предложил спорщикам решить разногласие кардинальным образом.

Напоминаем, все началась с того, что Тимати раскритиковал решения жюри премии. А главный триумфатор конкурса Филипп Киркоров, которому досталось три награды, напомнил рэперу о профессиональной этике.

За Киркорова тогда вступился сам народный артист СССР Иосиф Кобзон. Он считает, что по-настоящему народных артистов в России раз-два и обчелся. И Филипп, по мнению мэтра эстрады, один из таких.А вот телеведущая Маша Малиновская оправдывает Тимати. Говорит: это не он такой, это все имидж. По ее мнению, рэпер и должен быть плохим парнем.Даже Эдита Пьеха просит не судить Тимати строго. Народная артистка СССР уверена: на ошибках учатся:

— Хорошее воспитание артисту необходимо, как хороший микрофон, как хорошая акустика в зале. Без хорошего воспитания артист не может, не имеет права быть артистом.

У Эдиты Станиславовны даже есть идея, как раз и навсегда положить конец звездным спорам. Певица считает: отношения надо выяснять «не в Интернете, а на деле — на дуэли»:

— Я бы ни в коем случае их не разнимала. Они должны, как в былые времена, друг друга на дуэль вызвать. И там бы правоту решили.

видео ntv.ru

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