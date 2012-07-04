Анфиса Чехова не против, если сын вырастит геем

В последнее время российские звезды часто высказывают в блогах свое мнение. Не исключение – ведущая Анфиса Чехова, которая, как оказалось, хочет, чтобы ее сын стал геем.

Звезда восхищается представителями сильного пола, которые даже не пытаются скрывать свою нетрадиционную сексуальную ориентацию. А одному читателю своего блога, который признался, что он гей, Анфиса Чехова ответила, что уважает его за честность и смелость.

Чуть позже звезда написала, что заблокировала всех тех, кто на предыдущее ее сообщение выказал агрессию в адрес геев. Кроме того, она пообещала блокировать каждого гомофоба.

Также Анфиса написала, что если ее сынишка Соломон, когда вырастет, убьет человека или побьет женщину, она очень расстроится. Если же он решит стать геем, Чехова перечить не станет, ведь у каждого человека должна быть возможность выбора.