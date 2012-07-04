Жанна Фриске покинула реалити-шоу «Каникулы в Мексике»

Ведущая реалити-шоу «Каникулы в Мексике» Жанна Фриске покинула телепроект. Сегодня стало известно, что Жанна отказалась продлевать контракт с MTV. В новом сезоне направлять на «пусть истинный» молодых парней и девчонок, желающих найти любовь на берегу океана, будет новый наставник.

Поговаривают, что Жанна променяла пост ведущей на летний отдых в Италии со своим возлюбленным Дмитрием Шепелевым. А это означает, что пара Фриске-Шепелев, о расставании которых не так давно судачили на каждом углу, вновь воссоединилась.