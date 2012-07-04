Сергей Лазарев рассказал, как стал мужчиной

Певец и актер Сергей Лазарев рассказал, что стать настоящим мужчиной в 14 лет его подтолкнуло участие в съемках "Ералаша": "В то утро я специально проснулся раньше обычного, чтобы сбрить свой первый пушок на лице".

Лирических героев Сергей больше "играл лицом". Правда, чтобы томно вздыхать, изображая предмет симпатии бойких школьниц, много усилий не требовалось — для Лазарева это было своеобразной репетицией перед поп-карьерой.

Кстати, с начала 90-х годов каждый выпуск киножурнала начинается именно с пения 12-летнего Сергея: "Мальчишки и девчонки, а также их родители! Веселые истории увидеть не хотите ли?.."