Религиозные деятели выступили против концертов Мадонны в России

Скандально известная певица Мадонна еще не успела прилететь в Россию со своим нашумевшим шоу, а громкие обсуждения визита мировой звезды уже набирают обороты.

На концертных площадках Рима и Стамбула перед многотысячной толпой голливудская знаменитость позволила себе оголить грудь, без зазрения совести демонстрировала нижнее белье, чем вызвала негодование среди видных православных деятелей России.

- Концерт Мадонны в нашей стране я считаю прискорбным событием. Очень жаль, что ответственные за это люди разрешили ее выступления. А ведь она известная сатанистка и кощунница! - возмущается священник Александр Шумский. – Я требую отмены ее приезда и призываю людей поддержать мою инициативу.

Как известно, не единожды Мадонна поддавалась критике со стороны церковных служителей и не только. В своей предыдущей концертной программе эпатажная поп-исполнительница распяла себя на кресте, после чего многие христианские организации обвинили ее в вульгарности и пренебрежительном отношении к верующим.

В этом же турне певица пообещала, что на своем выступлении в Санкт-Петербурге публично поддержит закон о запрете пропаганды гомосексуализма, что заранее стало камнем преткновения в отношениях между звездой и властями Северной столицы.

- Я считаю, что в Россию пора запретить экспорт всякой гадости и пошлости. Мы не сточный канал, мы страна великой православной культуры! - поделился с Life Showbiz глава Ассоциации православных экспертов Кирилл Фролов. – Это обычный эпатаж ее стиля – скучно и мерзко. На мой взгляд, наличие чиконнеподобных в нашей стране – это плохо, это зло.