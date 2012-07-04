Брайан Адамс и Наталья Водянова напишут песню о России

Наталья Водянова и Брайан Адамс - давние друзья. Они уже не раз вместе работали над проектами, направленными на благотворительность.

Накануне стало известно, что совсем скоро они воплотят в жизнь новую идею. Топ-модель и рок-музыкант собираются написать песню о России, а вырученные от продажи пластинок деньги направить в фонды помощи больным детям.

- Идея совместно написать песню пришла неожиданно, - поделилась с Life Showbiz Водянова. - Мы с Брайаном не просто дружим, но и помогаем детям. Для того чтобы собрать средства на их лечение, мы и придумали новый проект. Совместными усилиями мы сочиним песню о России. Я очень надеюсь, что у меня получатся неплохие стихи, ведь я уже пробовала себя в качестве автора предисловия к книге.

Какой вклад внесет каждый из авторов в создание песни и поможет ли известная модель своему другу в ее исполнении, пока остается загадкой даже для самих благотворителей. Очевидно, что к работе над новым совместным творением Брайан и Наташа приступят не раньше осени.