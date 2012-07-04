Брат Брэда Питта снялся в рекламе

Даг Питт знаменитостью никогда не был и всегда находился в тени своего знаменитого родственника, однако неожиданно и он оказался в центре внимания мировой прессы - снявшись в необычной рекламной кампании под названием Fair Go Bro ("Честный ход, брат").

В ней сделан упор на то, что Дуг живет жизнью обычного человека, в то время как Брэд - звезда мирового масштаба. Но это несправедливо, считают в Virgin Mobile и приглашают пользователей поддержать "еще одного Питта" и дать ему возможность пожить так, как живет его знаменитый брат.

Даг рассказывает, что его часто путают с братом, и он уже к этому привык: "За последние двадцать лет где-то около трех раз в неделю меня принимают за Брэда".

К путанице Даг относится философски и успехам брата радуется от всей души. Он признается, что никогда не мечтал о славе и доволен своей жизнью: он владеет компьютерной фирмой, живет в Миссури, женат и имеет троих детей.