Мадонна сильно разочаровала Светлану Лободу

На своей странице в социальной сети певица Светлана Лобода похвасталась, что посетила концерт поп-королевы Мадонны. Однако радости и лестных комментариев поклонники так и не дождались – Светлана была разочарована ее выступлением.

Так, по словам Лободы, Мадонна не смогла "зажечь" публику своим шоу. Украинская певица ожидала от мировой звезды больше отдачи, но та напомнила ей "бездушного робота":

"Одним из самых глубоких впечатлений негативного характера, является разочарование. Вчера мне пришлось его испытать, – пишет Света. – И ни где-нибудь, а на концерте Великой, но к сожалению стареющей Мадонны. И дело не в том, что кому-то из нас удастся избежать этой участи, а в том насколько мы к этому готовы. Великая Мадонна, законодатель моды не только в мире музыки, но и многих творческих направлений последних десятилетий, вчера хваталась за своих танцоров и декорации, как утопающий за соломинки, и даже неприкрытое "богатство" театральных постановок и великолепие сцены не смогло компенсировать отсутствие былой харизмы и энергетики. На сцене вместо артиста был бездушный робот, механически исполняющий поставленные задачи. В каждом движении сквозила усталость и несоответствие физических сил поставленным задачам. Но самое страшное, что все это вызывало жалость и сожаление. Почему так? Из- за неумения вовремя остановиться, или из-за тотального отсутствия любви?! А есть ли жизнь после Бога?".