Жена реппера Ice-T показала большую попу

Жена рэпера Ice-T по имени Коко прославилась своей пятой точкой. Точнее сказать ее огромным размером. Правда, девушка настойчиво утверждает, что никаких операций она не делала и если и ложилась под нож хирурга, то только увеличит грудь.

Еще бы, при подобном размере попы - маленькая грудь смотрелась бы совсем грустно.





Коко выставила на всеобщее обозрение фото, сделанное на пляже. Конечно же, помимо прекрасного шпагата, мужчины скорее всего обратят внимание на еще одно выдающееся достоинство красотки.

фото paparazzi.ru