Джеймс Франко будет вести собственную колонку в журнале Playboy

Джеймс уже является актером, продюсером, сценаристом и поэтом. Теперь к его резюме добавится еще и строчка «журналист и пишущий редактор».

В июльском выпуске журнала Playboy появится первая из шести колонок серии «Франкофилия». В своей первой публикации для журнала Джеймс берет интервью у Марины Абрамович, «бабушки искусства перфоманса». Актер поговорил с ней о космосе, энергии и магии.

На самом деле у Джеймса Франко уже есть опыт в журналистике: он регулярно ведет блог для сайта Huffington Post, где совсем недавно высоко оценил работу Чэннинга Тэйтума в его новом фильме.