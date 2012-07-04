Экс-супруга Марата Башарова ждет ребенка

Бывшая жена Марата Башарова Елизавета (она до сих пор работает директором актера) ждет ребенка. Имя отца будущего малыша Лиза не афиширует. Но уже не первый год выходит в свет с тренером по фигурному катанию, бывшим фигуристом Георгием КАЗАЧИНСКИМ.

«Экспресс газета» решила спросить Георгия – уж, не от него ли беременна Елизавета.

- Вообще-то я на личные темы не даю комментариев, - стал отбояриваться Казачинский. - Мы договорились с Лизой, что на подобные вопросы будет отвечать только она.

- И все-таки хочу поздравить вас с грядущим прибавлением семейства и пожелать будущему ребенку здоровья.

- Спасибо вам большое.

Кстати, на Московском кинофестивале Марат Башаров уже поздравил свою бывшую с интересным положением. Правда, тогда Георгия Казачинского рядом с Лизой почему-то не было.