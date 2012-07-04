Ашер вызвал полицию из-за настойчивости фанатки

Американскому певцу Ашеру пришлось вызвать полицию из-за чересчур настырной фанатки, которая буквально ломилась в дом знаменитости. "Я не знаю эту женщину... она звонит в мой дверной звонок. Очевидно, что она особенная фанатка", – сообщил сотрудникам экстренной службы певец.

Он добавил, что женщина появляется у его дома уже не в первый раз – накануне с частной территории Ашера настойчивую фанатку выводила личная охрана звезды.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов действительно обнаружили на пороге дома певца женщину. Ей оказалась 26-летняя Даршелль Джонес-Рейкстроу, заявлявшая, что Ашер является ее мужем. Однако полицейские не поверили рассказам фанатки – после того, как в 2009 году завершился бракоразводный процесс Ашера и стилистки Тамеки Фостер, певец больше женат не был.

В настоящее время настойчивая фанатка находится под арестом.