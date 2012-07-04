Натали Портман собралась замуж

По данным издания "In Touch Weekly", оскароносная Натали Портман и ее жених Бенджамин Мильпье свяжут себя узами брака на скромной церемонии в Биг Сюр, штат Калифорния, 5 августа.

"Натали и Бен поженятся в Биг Сюр. Это одно из самых любимых мест Натали - всякий раз, когда Натали отдыхает в Лос-Анджелесе, она едет туда", - сообщил источник издания.

"Эта свадьба исключительно для их близких друзей и семьи. Они не рассылают приглашений. Натали, похоже даже не будет покупать новое платье!" - рассказал информатор.

Напомним, что пара познакомилась в 2009 году на съемочной площадке картины "Черный лебедь". В декабре 2010 года Натали и Бенджамин официально объявили о своей помолвке, а в июне 2011 года у пары родился мальчик, которого родители назвали Алеф.