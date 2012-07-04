Анна Семенович повеселилась с подружками

Экс-солитска группы «Блестящие» Анна Семенович на славу повеселилась вчера со своими друзьями. За вечер Анна и ее подруги успели побывать в двух элитных ресторанах, где на столах шумной компании присутствовали лишь горячительные напитки.

Затем девушки решили прокатиться по ночному городу на кабриолете. К слову, водитель Семенович глаз не спускал со своей подопечной, и всюду следовал за ней, отвлекая внимание охранников правопорядка.

Певица же, совершенно забыв о своем звездном статусе, пела песни, эмоционально размахивая руками и пританцовывая на заднем сиденье кабриолета.

Не обошлось и без происшествий. Кабриолет пьяной компании, покидая «Куршевель» задел чужую «Bentley». После того как виновники скрылись из поля зрения, прохожие, ставшие свидетелями неприятного случая, стали собираться у дорогого авто, чтобы оценить степень нанесенного вреда.

«Папарацци» прокатились вместе с Анной и даже сняли всю эту веселую поездку на видео.

фото paparazzi.ru