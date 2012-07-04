Дочка Глюкозы делает свои первые шаги

Российская певица Глюк'oZа взялась развивать у своих детей любовь к музыке с самого детства, это стало очевидно по фото, которое мама двоих детей выложила в своем Твиттере.

На фотографии маленькая дочка Вера стоит у игрушечного пианино, которое должно развивать у детей музыкальный слух. Также заметно, что девочка делает свои первые шаги и пока крепко цепляется за инструмент.

Напомним, что Глюк'oZа любит хвалиться своими дочерьми. Так недавно певица выложила фото своей старшей дочери - 5-летняя Лидиа побывала в салоне красоты, где девочке сделали маникюр и педикюр.