Премьера шоу «Магия» в эфире «1+1» состоится 9 июля

В понедельник 9 июля на телеканале «1+1» стартует шоу «Магия». Это развлекательно-игровой проект, в котором популярные артисты и телеведущие соревнуются в исполнении сложных магических трюков и фокусов.

Ведущие нового шоу - Юрий Горбунов и Татьяна Лазарева. Продюсер проекта – Татьяна Лукеренко.

- «Магия» - это украинская версия популярного британского формата Magicians, - рассказывает Татьяна. – В оригинальной версии шоу соревнуются профессиональные иллюзионисты, а звезды им лишь ассистируют. В нашем же варианте звезды самостоятельно выполняют перед жюри сложнейшие номера и трюки. Каждый их выход на сцену будет представлять собой сюжетные постановки с использованием специальных костюмов, профессиональных подручных средств и цирковых животных.

Участниками украинской «Магии» стали: Василиса Фролова, Анна Седокова, Юлия Савичева, Татьяна Лютаева, Лера Кудрявцева, Анна Плетнева, Антон Комолов, Петр Дранга и Борис Смолкин.

Обучать звезд и помогать им в подготовке номеров будут профессиональные фокусники и потомственные иллюзионисты: Диана и Арвидас Гайчюнай, Людмила Ратиани, Мария Кукес, Владимир и Валентина Максимовы.

Жюри, в составе которого Виктория Кио и цирковой режиссер с мировым именем Валентин Гнеушев, оценивает номера по десятибалльной шкале. Участник, набравший по итогам всех выпусков наибольшее количество голосов, станет победителем шоу «Магия».