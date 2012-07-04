Актер Йен Сомерхалдер выставил себя на продажу

Йен Сомерхалдер, получивший известность благодаря роли Дэймона Сальваторе в телесериале "Дневники вампира", продает свидание с собой.

Такую акцию он затеял не из меркантильных соображений. Свидание с Йеном Сомерхалдер - это предложение аукциона, все вырученные средства которого будут направлены в специальный фонд звезды, который сейчас занимается строительством приюта для животных.

"Так много животных, над которыми издевались, с которыми обращались жестоко, а потом и вовсе отказались, - заявил актер. Их не принимают в обществе из-за проблемы с поведением, они вынуждены голодать. Просто невероятно, что мы делаем с животными. Думаю, вот почему мое дело такое важное".

Все желающие могут принять участие в благотворительном аукционе, который продлится до 18 июля на специальном сайте Charitybuzz. Йен Сомерхалдер встретится с победительницей или победителем за обедом в Атланте. Но добираться до места встречи счастливчику придется за собственный счет.