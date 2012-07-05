Ольгу Бузову оставил муж после свадьбы

Несколько дней назад Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов сыграли пышную свадьбу, а теперь телеведущая вынуждена одна дожидаться своего любимого, который отправился на сборы. Хотя после свадьбы молодожены должны были улететь в теплые страны, отмечать свой медовый месяц.

Все же молодая жена Ольга Бузова ни о чем не жалеет, ведь она прекрасно знала, на что соглашается, становясь женой известного футболиста. Ольга любит, когда мужчина сам решает главные вопросы семьи, ее лишь поставив перед фактом.

Дмитрий проявил свой характер с самого начала отношений, а когда увидел Бузову в качестве своей будущей супруги, даже не спрашивал ее согласия. Мужчина просто одел девушке на палец кольцо, а та расплакалась от счастья.

Сейчас Тарасов не скрывает того, что хочет, чтобы супруга родила ему троих детей и стала домохозяйкой. Однако если Ольга пожелает продолжить свою телевизионную карьеру, муж ей препятствовать не станет. Да и сама Бузова уверена в том, что она сможет совместить и работу, и воспитание малыша. Но женщина прекрасно осознает то, что в любую минуту она, как жена футболиста, должна будет оправиться за любимым туда, куда его могут пригласить.

Напомним, свадьба Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова состоялась 26 июня 2012. Дата мероприятия держалась в строжайшей тайне, так как права на фотосъемку бракосочетания выкупил журнал Андрея Малахова.