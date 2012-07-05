В Англии умер актер с "Гарри Поттера"

4 июля в Великобритании в возрасте 89 лет умер один из самых известных британских комедийных актеров Эрик Сайкс. "Эрик Сайкс умер вчера утром после непродолжительной болезни. Его семья была рядом с ним", – сообщило BBC со ссылкой на менеджера актера.

Эрик Сайкс считается одним из величайших артистов и режиссеров британского комедийного кино и телевидении 2-й половины XX века.

Первую известность приобрел в качестве сценариста и актера еще в 1950-х годах благодаря своей работе в популярной радиопередаче Раздолбай-шоу (Goon Show), в 60-х он стал звездой британского телевидения, снявшись в нескольких комедийных телевизионных фильмах BBC, а с 70-х стал звездой первой величины в британском кино.

Сайкс начал карьеру в 1950-х годах с написания сценариев для комиков, выступавших на радио, первую известность приобрел в качестве сценариста и актера благодаря своей работе в популярной радиопередаче Раздолбай-шоу (Goon Show). Именно его собственные телевизионные шоу, среди которых Sykes And A... и Sykes, принесли Сайксу деньги и популярность.

За свою долгую карьеру он исполнил почти 70 ролей. При работе над многими фильмами и телевизионными проектами актер выступал в качестве сценариста и режиссера. В 1986 году он был удостоен Ордена Британской Империи за заслуги в драматургии.