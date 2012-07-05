Знаменитые женщины очень боятся старости, особенно если речь идет об актрисах. Это и не странно, ведь представительницы данной профессии зарабатывают на хлеб во многом благодаря своим красивым лицам. Одна неудачная пластическая операция может стать трагическим финалом для актерской карьеры. Специальные маски, дорогие крема, упражнения для мышц лица – далеко не полный перечень того, что предпочитают отечественные звезды, чтобы избежать ножа пластического хирурга.

Популярная артистка Анастасия Заворотнюк нашла способ сохранения «вечной молодости». Вот только многим он, к сожалению, будет не по карману.

Звезда сообщила представителям масс-медиа, что она каждый день ест черную икру, ведь данный деликатес имеет уникальные восстанавливающие свойства. При этом специалисты полностью согласны со словами теледивы. Вот только одно «но» - стоит стограммовая баночка чудодейственного «средства для продления молодости» от пяти тысяч рублей. Такое удовольствие позволить себе может далеко не каждый.

Для тех, у кого не хватает средств для того, чтобы «омолаживаться» с помощью черной икры, Заворотнюк рекомендует другой продукт. Анастасия советует мед, который стоит гораздо дешевле. Однако и эффект от него слабее, как честно признается звезда.