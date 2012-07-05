Джессика Симпсон еще больше поправилась

Актриса, певица и дизайнер Джессика Симпсон так увлеклась материнством, что совсем перестала за собой следить.

На снимках, которые сделали папарацци. Симсон, которая родила два месяца назад, стала еще более полной, чем во время последних месяцев беременности. Ее фигура выходит за пределы любых звездных параметров минимум вдвое. И даже черный цвет и тесные штанишки ее не спасают. Но лишний вес - мелочь по сравнению с неопрятной прической и состоянием волос актрисы.

Симпсон, которая не сходила с обложек самых известных журналов, перестала даже причесываться. Беда еще и в том, что Джессика категорически отказывается заниматься в спортивном зале и выполнять упражнения. Хотя ей это нужно не только для собственного здоровья, но и потому, что актриса принимает участие в проекте Weight Watchers.

По контракту Симпсон должна вернуться в свои 59 кг, за что получит 4 миллиона долларов. Лишние килограммы женщина должна сбросить за 5 месяцев. Но, очевидно, такие аргументы не являются стимулом для актрисы.

фото bilshe.com