Анфиса Чехова попрощалась

Вчера в своем микроблоге Анфиса Чехова опубликовала «прощальную речь».

«С каждым днем все меньше хочется писАть в твиттер! Пресса перевирает мои слова, злые люди сливают свой негатив( Да и я сама злюсь всё чаще! – написала телеведущая. - Пожалуй, я распрощаюсь с твиттером на какое-то время. Подожду, когда ветер переменится. Счастливо оставаться;) Люблю вас, не смотря ни на что!»

А ведь Чехова была одним из самых активных звездных пользователей твиттера, постоянно делилась со своими поклонниками мыслями и переживаниями. Но нервы новоиспеченной мамочки окончательно сдали после того, как пресса начала обсуждать недавние сообщения Анфисы, где телеведущая заступилась за геев и призналась, что будет совершенно не против, если ее сын Соломон станет одним из них.

«Всех, кто в ответ на мой предыдущий твит, выказал агрессию в адрес геев, я отправила в Block. Кто еще туда хочет? Вскрывайтесь гомофобы!» - написала Анфиса.