У Мэттью Макконахи будет третий ребенок

Мэттью Макконахи и его жена Камилла Альвес ждут третьего ребенка спустя всего месяц после свадьбы. Радостной новостью актер поделился с поклонниками в своем блоге.

У звездной четы уже есть двое детей: двухлетняя дочь Вида и сын Леви, которому вот-вот исполнится четыре года. Однако поженилась пара всего месяц назад, 9 июня 2012 года.

Предложение Камилле 42-летний актер сделал на Рождество. Он признался, что выполнил церемонию по всем правилам: опустился на одно колено и задал вопрос, на который его 29-летняя подруга сказал "Да". После чего Мэттью написал в своем блоге: "Только что попросил Камилу стать моей женой. С Рождеством!"

Поженилась звездная чета в собственном доме в штате Техас. Свадьба прошла в кругу родных и друзей. Спустя почти неделю появились свадебные фотографии звезд. После свадьбы молодожены заявили, что абсолютно счастливы быть вместе и поженившись, хотят продолжить то, что начали уже давно, а именно любить друг друга, жить вместе и... расширять семью, чем и занялись. Месяц спустя они уже выполнили важную часть плана - зачали ребенка. "Благослови, Господь", - написал в своем блоге Мэттью Макконахи.

Во время беременности Камиллы Мэттью больше времени посвятит воспитанию детей. Благо ему есть чем занять малышей: актер известен своей любовью к спорту – он занимается бегом, гимнастикой и обожает серфинг, благодаря чему у Макконахи одно из лучших мужских тел в Голливуде. Возможно для покорения волн детям еще рановато, а вот прогулки вдоль океана по утрам должны им понравиться.