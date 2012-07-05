Потап признался, что издевается над слушателями

Продюсер и певец Потап раскрыл все тайны создания песни и клипа "Прилелето" в студии "Сніданку з 1+1".

"Послушайте слова этой песни - это абсолютное издевательство. Посмотрите клип, мы же над вами просто издеваемся. И вы это "хаваете", - отметил певец.

Также Потап добавил, что целью создания песни было то, чтобы люди осознали, что именно они слушают. Он утверждает, что на своем примере хотел показать издевательство над слушателем другими исполнителями. "Откройте глаза, откройте уши! Посмотрите, какие тексты у групп, посмотрите, какие клипы", - добавил автор песен дуэта Потап и Настя.