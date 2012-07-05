Александра Буйнова помирили с женой

Поговорку «Милые бранятся — только тешатся» придумали про певца Александра Буйнова и его жену Алену. Эти двое за 25 лет брака никак не остынут друг к другу, а потому, когда они ругаются, живущие в домах по соседству стараются переехать куда-нибудь подальше. К примеру, на Камчатку, сообщает tele.ru.

Супруги «разводятся» с завидным постоянством, а потом так же регулярно сладко мирятся. Друзья, которые часто пируют в этом гостеприимном доме, только посмеиваются и совершенно не реагируют на заявления супругов об очередном «разводе». Но в этот день рождения Алены, который по давней традиции с шиком справляют в специально построенном на участке огромном шатре (со сценой, 20 столами, фонарями и уютными диванами), хозяйка встречала новостью о том, что на этот раз все серьезно и они с Буйновым подали на развод.

— Хватит, пожили 25 лет, пора расходиться, — грустно говорила именинница, покручивая на пальце очередное шикарное кольцо — подарок мужа.

После слов Иосифа Давыдовича сзади к Алене подошел Буйнов, крепко ее обнял и сказал: Я помню, как 25 лет назад зимой мы с Аленкой вышли из подземного перехода на Соколе, у нее в волосах сверкали снежинки. Я повалил ее в снег, и мы стали целоваться. Тогда она спросила меня, часто ли я это буду делать, а я ответил: столько, сколько хватит сил. Тут все говорят, что ты великая. Это чепуха. Никакая ты не великая. Ты маленькая моя, иногда несчастная моя девочка!

После таких слов сердце именинницы растаяло. Развернувшись, она так обняла Буйнова, что гости стали опасаться, цел ли народный артист