Витас запоет на китайском

Певец Витас приглашен китайским национальным телеканалом CCTV1 выступать в грандиозном гала-концерте «Олимпийские мечты», который пройдет в Пекине и станет одним из крупнейших событий этого лета в Китае.

Витас споет на китайском языке национальную песню «Тибетское плато», а также свою легендарную «Опера 2». Он будет закрывать торжественную церемонию.

В фестивале «Олимпийские мечты» также примут участие звезды из Швеции, Англии, Южной Кореи и других стран региона. Актер Джеки Чан под аккомпанемент хора из 60 человек исполнит в рамках мероприятия песню «Сказание о двух городах», которая символизирует единство олимпийского движения.