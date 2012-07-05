Кэти Холмс и Том Круз встретятся в суде 17 июля

Судебное слушание по делу развода Кэти Холмс и Тома Круза состоится в Нью-Йорке 17 июля. Об этом сообщил Дожонатан Вольф – адвокат Кэти. Также он развеял слухи о том, что актриса якобы пришла в суд 3 июля и потребовала срочного слушания дела об опеке над Сури Круз.

Вольф подчеркнул, что Кэти требует закрытого слушания и не предпринимала никаких попыток ускорить судебный процесс. В свою очередь Том Круз пока что не подал никаких официальных бумаг.

Стало известно, что актер прилетел домой в Лос-Анджелес со съемок в Исландии. Том отметил свой 50-летний юбилей в узком семейном кругу и с детьми Коннором и Изабеллой. Источники рассказывают, что изначально том хотел отметить день рождения в Исландии с Кэти и Сури, но из-за последних событий планы поменялись, от чего праздник был грустным.

Сейчас Круз намеренно не приезжает в Нью-Йорк, да бы не стать жертвой внимания папарацци и журналистов. Тем не менее, актер созванивается со своей дочкой Сури несколько раз в день.