Мила Кунис рассказала о проблемах с мужчинами

Мила Кунис и Маколей Калкин были вместе восемь лет и расстались в прошлом году. Актриса призналась на днях, что эти отношения, начавшиеся, когда ей было 18 лет, сформировали ее личность.

"Постоянные отношения в таком юном возрасте действительно помогли мне, - рассказывает Мила. - Знаете, я бы не изменила ни единой вещи в своей жизни. Ни единого поступка. Я думаю, что это все помогло мне сформироваться и стать той, кто я есть".

Однако сейчас актриса говорит, что испытывает проблемы с мужчинами из-за своей известности, несмотря на слухи о ее романе с Эштоном Катчером: "Есть ли парень, который может подойти ко мне и спросить, не хочу ли я пойти с ним на свидание? Где мне найти такого парня? Я же не могу никуда пойти. К нему домой? Ко мне домой? Я пытаюсь быть обычной одинокой девушкой. Но это в моем случае просто не срабатывает. Я даже не могу сходить на свидание, если захочу".