Стоянов с Олейниковым искренне любят друг друга

Как оказалось, звезды программы "Городок" – Илья Олейников и Юрий Стоянов – любят друг друга. Их отношения, по словам последнего, создались по "замыслу небес".

10 июля Юрий Стоянов отмечает юбилей – 55-летие. Что интересно, его партнер по Городку Илья Олейников в этот же день отмечает 65-летие. Стоянов уверен, что их программу придумали на небесах. Также он утверждает, что многие считают, раз мужчины столько лет работают бок о бок, а один из них постоянно переодевается в женское платье – они обязательно гомосексуалисты. Юрий признался, что они с Олейниковым искренне любят друг друга. При встрече они целуются по-брежневски, но с ориентацией у них все нормально. Юрий считает, что слухи о его гомосексуализме – приговор времени. Артист не чувствует своего возраста и считает себя 45-летним отцом девятилетнего мальчика.

Супруга моложе Стоянова на десять лет, он обязан ради нее держать форму. Правда, закрашивать седину ради жены актер не готов.