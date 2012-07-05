Актриса Татьяна Васильева заказала эскорт-мальчика

Татьяна Васильева не скрывает своих пристрастий к молоденьким эскорт-мальчикам. Разочаровавшись в любви, актриса решила не добиваться внимания со стороны мужчин, а просто покупать его. Татьяна Григорьевна была дважды замужем, оба брака не принесли ей счастья. После развода со вторым супругом Георгием Мартиросяном, артистка стала прибегать к услугам эскорт-агентств. Первое время это вызвало массу неодобрений со стороны общества, но вскоре все смирились с подобным увлечением актрисы.

Теперь актрису Васильеву часто можно встретить в закрытых клубах для женщин. Впрочем, интересует ее не только тело, но и наличие ума. Недавно, прежде чем уединиться с очередным любовником, Татьяна решила оценить его интеллектуальный уровень, поинтересовавшись какие книги он предпочитает. Узнав, что ее «мальчик» не коротает вечера с томиком «Войны и мира», артистка расстроилась, но все же провела с пылким любовником целую ночь.

фото paparazzi.ru