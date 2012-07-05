У Дмитрия Маликова проблемы со здоровьем

На днях популярный певец и композитор Дмитрий Маликов хотел пройти обследование в одной из клиник столицы, однако его не хотели туда пропустить. Несмотря на то, что исполнитель нашел выход из сложившейся ситуации, сопровождающий его мужчина остался недоволен.

Приехав в одно из элитных медицинских учреждений Москвы на обследование, Дмитрий Маликов поначалу не мог туда попасть. При входе артист наткнулся на сопротивление. Сопровождающий его мужчина что-то долго выяснял с охранником, то и дело, показывая ему медицинскую карту Маликова, которая была у него в руках.

Как оказалось, причина неуступчивости охранника заключалась в том, что у Дмитрия и его сопровождающего был лишь один пропуск на двоих. Поэтому тот и не имел права их обеих впускать в помещение больницы.

Убедившись в том, что вдвоем они не смогут попасть внутрь медицинского учреждения, мужчины нашли своеобразный выход. Дмитрий отправился на обследование сам, а сопровождающий вынужден был остаться на улице, дожидаясь Маликова.