Алек Болдуин завещал Нью-йоркской филармонии миллион долларов

Голливудский актер Алек Болдуин завещал Нью-йоркской филармонии в Линкольн-центре миллион долларов.

Правда, эти деньги попадут по назначению еще не скоро.Зато сейчас использовать на благо искусства его пожертвование в $500 тыс. может театральная компания Roundabout, крупнейшая некоммерческая театральная группа, в постановках которой когда-то участвовал Алек Болдуин.

"Единственная причина, почему я решил обнародовать информацию о своих пожертвованиях, это напоминание людям, что нельзя забывать об искусстве, - заявил Болдуин. - Большинство благотворительности направлено на медицину и образование, а искусство только на четвертом или пятом месте".